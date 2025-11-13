「スルーしてたことを激しく後悔」【セブン-イレブン】食べ逃し厳禁！！「新作パン」

レジ横のホットスナックやハイクオリティなスイーツ、ランチタイムにちょうどいいカップデリなど話題の商品が続々と登場している【セブン-イレブン】。今回は、見つけたら即GETしたい「新作パン」をご紹介します。朝ごはんや小腹がすいたとき、軽めのランチにぴったりなのでぜひチェックしてみて。

和と洋の組み合わせ！ 抹茶とあんこのパン

抹茶風味のデニッシュに、アーモンドスライスと粉糖をトッピングしたダマンド生地を重ねた「抹茶のダマンドデニッシュ」。デニッシュの間にはつぶあんとホイップクリームをサンドしています。抹茶・あんこの和と、ホイップクリームの洋の組み合わせを楽しめる新作パンです。値段は\216（税込）。

クランベリーとチーズのシンプルベーグル

生地にクランベリーが練り込まれていて、間にはチーズクリームがサンドされた「クランベリーベーグルサンド チーズクリーム」。@yuu1234tsさんは「コンビニパンのクオリティじゃない」「パンがもちもち」と絶賛しています。値段は\170（税込）。

クイニーアマンにあんこを合わせた斬新なパン

@pan.oyatsuさんが「スルーしてたことを激しく後悔」したというこちらの新作パンは、クイニーアマンの中にあずきあんが入った「あんクイニー」。キャラメリゼされた表面が特徴的で「ざっくりじゅわじゅわバター風味」のデニッシュ、「ホクッと食感が残ったやや甘めな」粒あんが合わさって「めちゃくちゃ美味しい」のだとか。気になる人は早めのチェックがおすすめです。

ボリューム満点なドーナツ

「ほおばりんぐドーナツ」は、名前の通りがぶっと頬張りたくなりそうな大きめサイズがうれしいポイント。「かなりクオリティー高い」と絶賛の@yuumogu22さんは「星100」と高評価。温めることで「モチモチでとろける感じ」を楽しめるそうなので、ぜひ試してみて。値段は\170（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@yuu1234ts様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A