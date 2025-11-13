与田祐希、ピンク髪ショットに反響「最強に似合ってる」「可愛すぎる」
元乃木坂46の与田祐希が主演を務めるドラマ『死ぬまでバズってろ！！』の公式インスタグラムが12日、与田のオフショットを公開。ピンク髪の姿に反響が寄せられている。
【写真】与田祐希、ヘソ出し姿に絶賛の声「スタイル良すぎてビビる」
投稿では、与田演じる主人公・タパ子がライブ配信時に着用する“ピンクのウィッグ姿”を披露。「ピンクの髪の毛がとても新鮮でした」と紹介している。
ファンからは「ギャルピ祐希ちゃんかわいい〜」「ピンク髪も最強に似合ってる！！」「可愛すぎる」「なんでも似合いそう」といったコメントが相次いでいた。
引用：ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』公式インスタグラム（＠dramatokku_mbs）
【写真】与田祐希、ヘソ出し姿に絶賛の声「スタイル良すぎてビビる」
投稿では、与田演じる主人公・タパ子がライブ配信時に着用する“ピンクのウィッグ姿”を披露。「ピンクの髪の毛がとても新鮮でした」と紹介している。
ファンからは「ギャルピ祐希ちゃんかわいい〜」「ピンク髪も最強に似合ってる！！」「可愛すぎる」「なんでも似合いそう」といったコメントが相次いでいた。
引用：ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』公式インスタグラム（＠dramatokku_mbs）