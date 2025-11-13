『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』、「マフティー」メンバー未解禁キャスト発表！ ムビチケ第2弾特典絵柄も公開
シリーズ最新作となる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より、反地球連邦政府運動「マフティー」メンバーの未解禁キャスト、キャラクターを解禁。斉藤壮馬、津田健次郎、武内駿輔、早見沙織、白熊寛嗣からのコメントも到着した。併せて、第2弾ムビチケが11月14日から発売されることも決定した。
【写真】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』第2弾ムビチケ＆特典ビジュアル
本作は、反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーである主人公ハサウェイ・ノアが､数奇な出会いの末、不思議な力を持つ少女ギギ・アンダルシア、そして対峙する地球連邦軍のケネス・スレッグ大佐と出会い、3人の運命が交錯するガンダムシリーズ史上、最も濃密なヒューマンドラマ。
U.C.0105、シャアの反乱から12年―。圧政を強いる地球連邦政府に対し政府高官の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。
不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。
連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備する中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。そして、ハサウェイ、ケネス、それ
ぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。
このたび、マフティー・ナビーユ・エリンこと「ハサウェイ・ノア」が率いる「マフティー」メンバーの未解禁キャスト、追加キャラクターが解禁。ブリンクス・ウェッジをはじめ、ジュリア・スガ、ハーラ・モーリー、ベッチー、ロッド・ハインなど、反地球連邦政府運動「マフティー」メンバーの出演キャストが公開された。
また、ローウェスト・ハインリッヒ、チャチャイ・コールマン、ヨーゼフ・セディ、リドリック、ビランテス・スエッケン、ドラブ・リッドと、今作『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』から登場するキャラクターの設定画も新たに解禁。
さらに、第1作目から引き続き登場する地球連邦軍の若きパイロット、レーン・エイム役の斉藤壮馬に加え、マフティーのメンバー、ガウマン・ノビル役の津田健次郎、イラム・マサム役の武内駿輔、ケリア・デース役の早見沙織、そして本日解禁されたウェッジ役の白熊寛嗣から熱いコメントが到着した。
そして、「ムビチケカード」第2弾の発売が決定。あす11月14日より各劇場及び通販サイトにて発売される。第2弾購入特典には、本作のメカニカルデザイン・中谷誠一による、描き下ろし原画を使用したA4サイズの原画クリアファイル（全1種）が付属する。
同日よりMOVIE WALKER STOREにて、ムビチケ前売券（オンライン）の販売もスタートし、オンライン券にはスマートフォンアプリ「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」で利用可能な「プレミアムガシャチケット×1枚」が入手可能なプロモーションコードが付属。
さらに、公開日より2月1日までに映画を鑑賞した人には、鑑賞特典として「特別ビジュアル ムビチケデジタルカード」がプレゼントされる。
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、2026年1月30日公開。
斉藤壮馬、津田健次郎、武内駿輔、早見沙織、白熊寛嗣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■斉藤壮馬（レーン・エイム役）
ぼく自身も再びレーンの声を担当できる日を心待ちにしておりましたが、彼もまたハサウェイへの雪辱を果たす機会を切望していたことでしょう。そんな我々の青さと熱さを全力でぶつけました。収録の段階ですでにハイクオリティだった映像が完成版でどうなるのか楽しみです。ぜひ劇場で感じてください！ よろしくお願いいたします！
■津田健次郎（ガウマン・ノビル役）
お待たせしました映画『閃光のハサウェイ』第２章遂に登場です！ 前回の公開から長い期間、色んな方から次はまだですかと問われ続けました。その都度、楽しみに待っていて下さい、きっとご期待に応えるクオリティで帰って来ますのでと答え続けて来ました。そして…帰って来ました！ ご期待に応えるクオリティで！ お楽しみに！
■武内駿輔（イラム・マサム役）
また皆様に映画『閃光のハサウェイ』をお届けできる事に、ワクワクしています。アフレコ時にイラムについて色々と今回お伺いする機会を頂きましたが…なかなかおもしろい事になってます。『閃光のハサウェイ』ならではの会話劇、言い回しもそうですが、他作品には無い世界観がやはり魅力的です。特に今回は「間」というものがよく表現されている気がします。
この映画体験は『閃光のハサウェイ』だけでしか味わえません！ ぜひご期待ください。
■早見沙織（ケリア・デース役）
いよいよ映画『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が公開となります。
ケリアとしては、今作でハサウェイとの関係に少しずつ変化が生じてきます。彼の進む未来、その選択を見つめながら、ケリアがどう揺れ動き、自分の道を選んでいくのか。その内側を声でも表現していけたらと思い、収録に臨みました。ぜひ、公開をお楽しみに！
■白熊寛嗣（ブリンクス・ウェッジ役）
半裸で動きまわるマイペースなスタンスでありながら、割りと状況は見えている。非常に憧れる生き方をされている役でした。ただマイペースなだけではない部分とのギャップを楽しんで頂けるかと思います。
ガンダムシリーズは特に、数秒のワンシーンを切り取って見所とされるファンの方も多いと思いますので、ぜひぜひ何度もご視聴頂き、自分なりの見所を見つけて頂けたら嬉しいです。
