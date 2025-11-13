ローストビーフや濃厚ブイヤベース鍋など全30品をオーダービュッフェ形式で楽しめる！イコン「ラピュタ・ザ・フランダーステイル三宮『15th Anniversary クラブ カーニバル』」
関西を中心に飲食店を展開するイコンは、「ラピュタ・ザ・フランダーステイル三宮 神戸国際会館前店」にて、開業15周年を記念した本ズワイ蟹付き食べ放題プラン「15th Anniversary クラブ カーニバル」を2025年11月17日（月）より販売開始します。
2026年3月下旬までの期間限定で、豪華な本ズワイガニに加え、ローストビーフや濃厚ブイヤベース鍋など全30品をオーダービュッフェ形式で楽しめる、ゆったり2時間制（90分ラストオーダー）のプランです。
イコン「ラピュタ・ザ・フランダーステイル三宮『15th Anniversary クラブ カーニバル』」
プラン名：15th Anniversary クラブ カーニバル
期間：2025年11月17日(月)〜2026年3月下旬(予定)
時間：2時間制（90分ラストオーダー）
料金：
・大人 4,980円(税込)
・小学生以下 3,980円(税込)
内容：全30品オーダービュッフェ、本ズワイガニお一人様一肩付き
オプション(本ズワイガニ食べ放題)：
・大人：＋2,000円(税込)
・小学生以下：＋1,000円(税込)
※90分間の食べ放題に変更可能
「15th Anniversary クラブ カーニバル」は、シェフ特製の料理全30品を、注文後に調理するできたてのオーダービュッフェ形式で楽しめるプランです。
豪華「本ズワイガニ」
プランの目玉は、お一人様一肩付いてくる豪華な「本ズワイガニ」です。
ふっくらと上質で身入りが抜群で、凝縮された濃厚な旨味と格別な甘味が口いっぱいに広がります。
さらに、大人はプラス2,000円(税込)、小学生以下はプラス1,000円(税込)で、90分間の本ズワイガニ食べ放題に変更することも可能です。
濃厚ブイヤベース鍋
ワタリガニ、赤海老、ムール貝などの魚介をふんだんに使った濃厚な旨味が特徴の「濃厚ブイヤベース鍋」も食べ放題です。
各種魚介の追加も可能で、〆は魚介の旨みが凝縮したスープで作るパスタやチーズリゾットも楽しめます。
シェフ特製ローストビーフとステーキ
お肉好きも満足の、熟練の技が光るシェフ特製の「ローストビーフ」とジューシーな「ステーキ」も食べ放題メニューに含まれています。
注目の食べ放題メニュー
【蟹バーガー】
殻ごと食べられるソフトシェルクラブを使用した、見た目も可愛らしい一品。
甲羅の香ばしさと蟹味噌の旨味が詰まっています。
【広島県産牡蠣とほうれん草のクリームパスタ】
大粒の広島県産牡蠣と旬のほうれん草を、濃厚でコク深いクリームソースに絡めた、冬にぴったりの絶品パスタです。
磯の香りとクリームソースのバランスが秀逸な味わいです。
ベルギービールを含む豊富なドリンク
ベルギービールレストランならではの、豊富なドリンクラインアップも魅力。
本場ベルギーの樽生ビール5種類や、約30種類のベルギー瓶ビール、ワイン、ウイスキーなどが用意されています。
ゆったり2時間(90分ラストオーダー)制の飲み放題プランも充実しています。
・ノンアルコール飲み放題：800円(税込)
・通常飲み放題(国産ビール、ワインなど)：1,500円(税込)
・ベルギー樽生ビール5種付き飲み放題：2,500円(税込)
15周年を記念した豪華なオーダービュッフェを、ゆったりと心ゆくまで楽しめます！
