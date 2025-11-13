カメレオン・ライム・ウーピーパイ、ClariS、乃紫、マルシィがNHK『Venue101』に出演 セルフプロデュースや衣装のこだわりを語る
NHKの音楽番組『Venue101』が、15日午後11時より生放送される。今回の放送では、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、ClariS、乃紫、マルシィの4組が出演。アーティストたちの個性や制作の裏側に迫るトークとともに、パフォーマンスも披露される。
3人組バンド・マルシィは、代表曲「ラブソング」など、恋の記憶を描いたリアルな歌詞が若い世代の共感を呼んでいる。番組では、ボーカル＆ギターの吉田右京が自身の作品の中で「一番まっすぐな歌詞」と感じている一曲について語り、その誕生秘話を明かす。披露曲は「ラブソング」のアンサーソングとなる「隣で」。
SNSを中心に注目を集めるシンガー・ソングライターの乃紫は、楽曲制作だけでなく映像やアートワークまでセルフプロデュースを行っている。番組では、SNSで楽曲が広まったきっかけや、ミュージックビデオ制作における絵コンテやカット割りへのこだわりを紹介。披露曲は、高校生活3年間を描いた「1000日間」。
アニメ主題歌で支持を集めてきたClariSは、今年から新メンバーのエリーとアンナを加えた3人体制で再始動。番組では、クララが原案を手がける衣装制作の舞台裏が語られる。披露曲は、テレビアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の主題歌「コネクト」のセルフカバー「コネクト -season03-」。
Chi-によるソロユニットのカメレオン・ライム・ウーピーパイは、仲間のWhoopies1号・2号とともに、ミュージックビデオの小道具制作や撮影・編集までを手がけるなど、「ダサかっこいい」世界観を徹底的に追求。番組では、その美学を支える手作りの小道具に迫る。披露曲は、テレビアニメ『ワンピース』エッグヘッド編のエンディング主題歌「PUNKS」。
司会は濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花が務め、生放送ならではの臨場感あるトークとパフォーマンスが届けられる。
■放送予定
11月15日（土）後11：00〜後11：30 ＜NHK総合＞
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
【出演アーティスト】（五十音順）
・カメレオン・ライム・ウーピーパイ「PUNKS」
・ClariS「コネクト -season03-」
・乃紫「1000日間」
・マルシィ「隣で」
【MC】濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花
【ナレーション】服部伴蔵門
