乃木坂46、6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華が音楽番組初出演でWセンター 視聴者反響「初音楽番組とは思えない」「頑張ったね！」
アイドルグループ・乃木坂46が、13日放送の読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（後7：00）に出演。6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華が、音楽番組初登場を果たした。
【画像多数】『ベストヒット歌謡祭2025』出演者
瀬戸口と矢田は、40枚目シングル「ビリヤニ」（11月26日発売）で初選抜・Wセンターを務める。今回が音楽番組初出演だといい、矢田は「今回、初披露で生放送と言うことで緊張しているのですが、周りには頼もしい先輩方と、同じぐらい緊張しているだろう（瀬戸口）心月がいるので」と緊張を見せつつ、意気込みを語った。
また、瀬戸口は披露する楽曲「ビリヤニ」について「歌詞には、ビリヤニのスパイスがたくさん入っていて、聞けば聞くほど癖になるようなスパイスが効いた1曲となっています」とアピール。お披露目されたばかりの6期生2人を含んだ新鮮なパフォーマンスを届けた。
視聴者からは「Wセンターの二人が堂々としてて良かった！」「初披露、お疲れ様でした！」「二人とも頑張ったね！」「ビリヤニいいね！」「初音楽番組とは思えない」といった声が寄せられている。
