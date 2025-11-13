◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

２０１７年以来の８勝目狙う宮里優作（大和ハウス工業）が５バーディー、ボギーなしの５アンダーをマークし、石坂友宏（都築電気）、山田大晟（相模原ＧＣ）、李尚熹（イ・サンヒ、韓国）と並ぶトップで発進した。

５００ヤードを超えるパー４の難関２ホールで、４５歳ベテランがバーディーを重ねた。

前半の１１番は残り２１０ヤードの第２打を６アイアンでピン横３メートルにつけ「たまたま…狙っていないのにピン方向に飛んでいった」とニヤリ。最難関の６番は左ラフから１８８ヤードを７アイアンで３メートルに乗せて伸ばした。「本当に綱渡りというか、１つとして気が抜けないゴルフだった」と振り返った。

５バーディー、ボギーなしでホールアウトし「今日は先発完投で０失点！」とニヤけた。「最近は中継ぎが打たれて６―６、５―５ばかりだったけど、バーディーを取れてるからいいかなとずっと頑張ってたけど。中継ぎは相変わらずダメ。ドジャースか…って」。最初が良くても中盤以降に安定感を欠いて崩れることが多い自身の近況を、プロ野球に例えておどけた。

５年前からともに練習ラウンドや合宿を行う“弟子”の山田大晟（相模原ＧＣ）が、自身と同じ首位で発進した。「弟分が良かったので、ボードを見てビックリした。刺激というか、うれしい。なるべく大晟の邪魔にならないように、尻をたたきながら行きたい」と笑みを浮かべた。

今季は２度の３戦連続予選落ちなど、賞金ランク４７位と苦戦が続いている。残り４戦の目標を聞かれた宮里は「ちょっと想像できない。とにかく１試合１試合、１球１球、予定が立てられないから。５アンダーで回っても明日何が起きるか分からない。全然安定感がないし、落ち着きがないから。必死ですね」と油断はない。