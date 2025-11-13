サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日）に向けて、試合会場となる愛知・豊田スタジアムで全体練習を行った。ＭＦ堂安律（フランクフルト）は「Ｗ杯前にアフリカ勢と試合ができるのは有意義」と歓迎した。

堂安はアフリカ勢との対戦を前に「欧州の監督（オットー・アッド氏＝ドイツ＝）なので、他のアフリカ勢よりチームの規律はあるかもしれないが、身体能力を生かしたサッカーをしてくるというところで、何も意図していないボールがチャンスになるとか、今まで僕らが欧州で規律的にやっているサッカーとは少し違うサッカーになると予想される」と警戒心を強めた。その上で「そういうのも全選手、アフリカ勢との対戦は経験、認識していると思うので、あまりパニックになりすぎずに試合を進めれると思う」と強調した。

自身は９日のブンデスリーガで今季３点目となる決勝点を奪うなど好調で代表に入ってきた。代表では年内残り２戦となり、Ｗ杯本大会まではあと７か月。「試合数が少なくなっているのを選手たちは認識している。今まで以上に、時期的にも繊細なゲームになってくると思うが、アグレッシブさ、チャレンジすることを忘れず勝利を目指してやりたい」と意気込んだ。