サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、愛知・豊田市内で最終調整を行った。

＊ ＊ ＊

森保監督は前日会見で、ガーナ戦の先発選考について「ブラジル戦のスタメンが中心」と方針を示し、１０月のブラジル戦（３〇２）から基本的に先発を引き継ぐことを示唆した。

ブラジル戦のＤＦラインは渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介の並びだった。ここに前回けがで招集外だった板倉滉をどう組み込むか。瀬古歩夢、安藤智哉も虎視眈々とチャンスを伺う。

谷口は「（１０月の）パラグアイ戦もブラジル戦も、２失点ずつしているので。そこは修正しないといけないし、やっぱりゼロで抑えるところ、最低でも１失点でゲームを進めるところは、チームとしてこだわらないといけない」と気を引き締めた。

今活動も冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大らが負傷で招集外。ブラジル戦で３バックの真ん中の位置で好パフォーマンスを発揮した谷口にとって、生き残りをかけた２試合となる。谷口は「Ｗ杯を想定しても非常にいい相手。力のある国なので油断できないし、身体能力も高い。個々のバトルにこだわっていきたい」と意気込んだ。

今合宿では、非公開練習で４バックのトレーニングにも励んでいる模様。森保監督は「４バックスタートも、戦略としては考えています。可変するところの戦術はいつでも持っているし、どちらもでも戦うことが可能なメンバーがそろっている」と語っている。