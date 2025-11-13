後席がシアターに！GetPairr「GetPairr Vista 2.0」専用ヘッドレストマウント
GetPairrが販売するポータブルディスプレイ市場で人気の「GetPairr Vista 2.0」に、後席でも快適に利用できる専用ヘッドレストマウントが新登場しました。
前席のナビやエンタメ利用に加え、後席でも家族や子どもがYouTube・Netflix・Prime Videoなどを視聴できるようになり、ドライブ中の楽しみ方がさらに広がります。
発売を記念し、2025年12月31日までの期間限定で、マウントが50％OFF、ディスプレイ本体が20％OFF＋クーポンでお得になるセールが開催中です。
GetPairr「GetPairr Vista 2.0」専用ヘッドレストマウント
新登場の専用ヘッドレストマウントは、「GetPairr Vista 2.0」を後部座席に簡単に設置できるアイテムです。
工具不要で取り付け可能な設計により、どんな車種の後部座席でも映像を安定して表示でき、家族や同乗者と一緒に快適なドライブを楽しめます。
誰でも数分で設置できるシンプル構造で、伸縮アームをヘッドレストポールに固定し、本体を差し込むだけで完成します。
ネジ締めなどの工具は一切不要。
Vista 2.0をしっかりとホールドし、車の振動でもぐらつかない安定設計です。
さらにアームの長さや角度を微調整できるため、後席の視界や姿勢に合わせて最適な位置にセット可能です。
発売記念セール情報
発売を記念し、2025年11月12日から12月31日までの期間限定で、本体とマウントがお得に購入できるセールがAmazonで開催されています。
セール期間：2025年11月12日〜12月31日
【対象商品】
「GetPairr Vista 2.0」（11インチ ポータブルディスプレイ）
・20％OFF ＋ 5,000円Amazonクーポン
・プロモーションコード：VM9MMHMV (クーポンとの併用可能)
・最終価格：24,440円
・Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCB9B58
「専用ヘッドレストマウント」
・50％OFF
・プロモーションコード：7F8GY3EL
・最終価格：1,499円
・Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG
※このヘッドレストマウントはGetPairrの全部ポータブルディスプレイオーディオに適用します。
ポータブルディスプレイ「GetPairr Vista 2.0」
「GetPairr Vista 2.0」は、Android 15システムを搭載し、Gemini音声アシスタントにも対応した11インチのポータブルディスプレイオーディオです。
YouTubeやNetflixなどを自由に楽しめる車内エンタメデバイスとして好評を博しています。
高輝度IPSパネルにより、昼間でも鮮明な映像を楽しめます。
今回のマウントの登場により、家族旅行やロングドライブで後席の子どもが動画を楽しんだり、ドライバーはGoogleマップ、後席では映像再生といった2画面分割表示も可能になりました。
家族や友人とのドライブをより快適にするチャンスです！
