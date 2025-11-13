【新華社海口11月13日】中国海南省の洋浦港付近に位置する海南港航鑫三利（きんさんり）コンテナサービス物流パークは同省初の港外コンテナヤードとして、コンテナの検査や修理などの任務を担っている。ここ数年、人工知能（AI）などの技術を通じて検査、修理能力を高めており、海南自由貿易港の物流の効率化を力強くサポートしている。

パークの責任者によると、パーク内に運び込まれたコンテナは作業員が建築材料や食品化工など用途別に分類してから、磨耗度合いに応じて電子タグを貼り付ける。これによりAIシステムがコンテナを素早く見つけ出し、位置を特定できるようになる。修理については、作業員が変形や損傷の著しいコンテナに切断や溶接、研磨などの処置を施す。通常は20分程度で1個を修理できる。また、修理を終えたコンテナを洗浄し、顧客に引き渡す際に内部に残留物や異臭がないようにしている。

来年半ばには、海南港航鑫三利コンテナサービスが開発したAIスマートコンテナ検査システムの導入も予定されており、24時間体制の全自動コンテナ検査・選別作業によって作業効率のさらなる向上が見込まれる。（記者/郭良川、劉雨田、許雨深）