佐久市・志賀の「スエトシ牧場」。こちらには30種類以上、およそ500匹の動物が飼育されていて、さまざまな動物と触れ合うことができます。



そんなスエトシ牧場で今年9月に誕生したのが…。4匹の「ミーアキャット」の赤ちゃんです。



「ミーアキャット」はアフリカ南部のサバンナなどに生息するマングース科の生き物。



赤ちゃんはこちらで「9月26日」に生まれ、仲良く身を寄せ合う姿がとってもかわいらしいですよね。





Qミーアキャットの赤ちゃん見ていかがですか？地元の人は「かわいい 。ちっちゃいな、かわいい」そんなミーアキャットの赤ちゃんのお兄さんがこちらの「あおさ」と「もずく」、1歳の男の子たちです。実は、2匹にはある特技が…。園内で飼育されているリクガメやゾウガメの上に立つことができるんです。小さいときからカメの上に立ち始め、訪れる人を楽しませています。愛知から「かわいいですねライオンキングみたいな雰囲気のなかなか他では見れないかもしれないですね」しかし、2匹はなぜカメの上に立つのでしょうか？スエトシ牧場 古屋若菜さん「もともとミーアキャットは高いところに上って太陽に向かっておなかを出して体を温める習性があるので、カメが高い位置に甲羅があるのでそこに上って体を温める行動だと思います」ちなみにこちらではかつて、ヤギもさまざまな動物に乗ることでちょっとした話題になりました。現在は「あおさ」と「もずく」だけでなく…小さなブタもカメの上に乗るんです！いろんな動物が乗っているスエトシ牧場でした。