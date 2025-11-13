鍋のシメに最適！マルタイの“棒ラーメン” アレンジレシピも 今年は鍋物で使う葉物野菜やカニが去年より安い
11月も中旬になりました。店頭には、カニなど冬の味覚も並びはじめ鍋が食べたくなる季節です。具材のお値段も気になるところですが、鍋の「シメ」としても人気となっているローカルフードに注目しました。
気温も低くなってきて、やっと、お鍋がおいしい季節になってきました。鍋に欠かせない、葉物野菜。去年は高騰していて、なかなか手が伸びませんでしたが、きょう、都内のスーパーを訪ねると…
アキダイ 秋葉弘道 社長
「白菜だいぶ安くなりました。3〜4割下がっています。寒くなってきて鍋物を食べたいタイミングで量も増えてきたので、値段が下がってよかったです」
去年と比べ、白菜の値段が下がっているといいます。安くなっているのは白菜だけではなく、キャベツに、春菊、小松菜など、鍋物で使う葉物野菜が安くなっているんです。
みなさんは、どんな鍋を食べているんですか？
「キムチ鍋とか、もつ鍋！モチと白菜とかお豆腐、なんでも。うちにあるものは何でも入れます」
「鍋も食べます。野菜たっぷりがいいですね」
さらに、こんな情報も…
アキダイ 秋葉弘道 社長
「（葉物野菜は）今の価格よりさらに、だいたい3割くらいは下がってくる。さらにお買い得になりますね。24日以降、値下がりのスイッチがさらに入って、また下がってくる」
食卓に嬉しい、野菜の価格。今月は、あの高級食材の漁も解禁されました。石川県輪島市の港に水揚げされたのは、“赤いダイヤ”と呼ばれるズワイガニ。
漁師
「（カニの）数がとにかくとれたので、なんとか商売にはなるかな」
「（Q.大漁かなと思いますが）とれて良かったね、これだけ」
解禁初日の水揚げは、まずまずの手応え。
鳥取県では「松葉ガニ」の値段に変化が。
かねまさ 浜下商店 浜下哲爾 代表
「今年は過去5年にないくらいの、非常に値段が安かったですね」
今年の初水揚げは、中型、小型のカニが多く、競り値も安かったといいます。そのため、店頭の価格も3割ほど安くなりました。
葉物野菜に、ズワイガニ、お鍋の主役たちが安くなり、今年は鍋の回数が多くなりそうですが、みなさん、「シメ」は何ですか？
30代
「辛い鍋の時はチーズリゾットがよくて」
リゾットや雑炊にする人は多いと思いますが、今年は米の値段が高い。そこで、今、注目されているのが福岡県民のソウルフード、マルタイの“棒ラーメン”です。1袋2食分で、なんと225円。超激安です。
この“棒ラーメン”を食べた人気ラーメンユーチューバーも…
SUSURUさん（SUSURU TV.より）
「ウマい！得も言われぬ懐かしい味わい」
そう絶賛するのは、登録者数190万人、年間700杯以上のラーメンを食べるSUSURUさんです。
SUSURUさん
「麺とスープの底力をかなり感じましたし、麺はツルっとしたなめらかな食感。ほかのフライ麺に比べても、生麺に近いような喉越しのある食感を味わえるので、この麺はほかのインスタントラーメンにない味わい」
鍋の「シメ」にも合いますが、今、SNSで話題になっているのがアレンジ。棒ラーメンを作っている「マルタイ」におすすめのアレンジを聞いたところ、「焼きラーメン」がおすすめだということです。