King & Princeの永瀬廉さん、郄橋海人さんが“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”Celebration Tree〈Mickey＆Friends〉点灯式に出席しました。

【写真を見る】【King & Prince・永瀬廉】今年のクリスマスは「綺麗な夜景を見ながらディナー」 郄橋海人とのプレゼント交換会にミッキーをお誘い

今夏のKing & Princeのコンサートで、ミッキーマウスがサプライズゲストとして登場したことを振り返った郄橋さんは、“僕は物心ついた頃から、ミッキーと一緒に育ってきたと言っても過言ではない。大人になってアイドル生活をしていて、ミッキーが自分たちの曲で一緒にパフォーマンスしてくれてるっていうことにすごく感動していました。何回生まれ変わってもこんなことはないだろうと思って。今回の人生、最高だな！って思う瞬間でした”と、感慨深そうに語りました。









永瀬さんは“おじいちゃんになっても「若い頃は」って自慢しますよね”とにっこり。



カウントダウンに合わせて、オブジェが煌びやかに点灯すると、郄橋さんは“めちゃくちゃ興奮しますね！重なり合う絵が、いろんな方向からの光を反射して素敵です”と感動を伝え、永瀬さんは“上でチカチカしてるのが、星が瞬いてるような。心なしかミッキー達も表情が柔らかくなった気がします”と、笑顔を見せました。

MCからクリスマスの予定を聞かれた永瀬さんは、“こんな素敵なモニュメントが飾られてるなら、スケジュール調整してミッキーと来るしかないな。その後、綺麗な夜景を見ながらディナーですよね。来る？”と、ミッキーとのデートに郄橋さんを誘い、郄橋さんは“行きましょう！ぜひぜひ。廉とミッキーと家族と一緒に、イルミネーション見たい”と、想像を膨らませました。

続けて永瀬さんは“あと我々は、クリスマスプレゼント交換会を毎年してる。その会にミッキーも参加してもらって、この丸の内でプレゼント選んでね”と、ミッキーと過ごすクリスマスを切望していました。

