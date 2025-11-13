イヤイヤ期を発動してしまったシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で38万回再生を突破し、「赤ちゃんみたいw」「末っ子の特徴だね(笑)」「甘えん坊ぶりにキュンとした」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お出かけ後、パパが車から大型犬を降ろそうとしたら…まるで赤ちゃんのような『ワガママすぎる行動』】

ワガママなシベリアンハスキー

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」の投稿主であるご夫婦は、豆柴の『おもち』くん、シベリアンハスキーの『おこめ』くんと暮らしています。この日は、2匹を連れてホームセンターに買い物に行くことになりました。車に2匹を乗せるまではよかったものの、その後、おこめくんが面白行動を連発することに…！

車内でのおこめくんは、後部座席から助手席へと移動したかった模様。仕切りのネットに体を押し付けて、ピーピー鳴いていたそうです。その姿はまるで人間の赤ちゃんのようだったといいます。

途中、お散歩に寄ったご一行。帰りにおこめくんをカートに乗せると、「兄ちゃんと一緒がいい…」と再び泣き出してしまったとか。おもちくんがカートに乗ると、安心した表情を見せたのでした。

パパが車から降ろそうとしたら…

ホームセンターでは、おやつを見たり、おもちくんの大好きな農作業用品を見たり、思う存分買い物を楽しんだそうです。満喫したご一行は、家へと帰って行ったのでした。

しかし、ここでもおこめくんがワガママを発揮してしまいます。車から降ろそうとパパが手を伸ばすと、「ワン！」と鳴いて拒否したのです。これにはおもちくんもビックリ。おこめくんは、パパではなくママに抱っこしてもらいたかったのだそうです。

兄の豆柴も赤ちゃん返り！？

あまりにイヤイヤをするため、仕方なくママが車から降ろすことに。とはいえ、おこめくんの体重は約30キロ…。華奢なママは、必死の思いでおこめくんを抱えたといいます。

そしてその日の夜、もうひとつの事件が起こりました。夜中にリビングからおもちくんの鳴き声が聞こえたため、覗きに行ってみると…。

廊下とリビングの間を、おこめくんが大きな体で塞いでしまっていたのです。寝室に行きたかったおもちくんは、すっかり困り顔になっていたとか。普段は兄として頼もしい姿を見せてくれることが多いおもちくんですが、おこめくんの通せんぼを前に赤ちゃん返りしてしまったようです♡

この投稿には「ほのぼのした気分になりました」「かわいいがたくさん詰まってる」「幸せのお裾分けをありがとう」などの温かなコメントが寄せられています。

おもちくんとおこめくんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。