ぼる塾メンバーもおすすめ！“お茶に合う”福岡の柚子和菓子「美味しい！」「いい香り」

ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて、『【サロンデュショコラへの道/ゆず棒＆吉泉園緑茶】ぼる塾と一緒に「ぼる部屋」を見よう！生配信【10/23(#223)】』という動画が公開。こちらの動画は、福岡・九州の美味しいグルメを紹介するテレビ番組『ぼる部屋』（KBC）と関連した配信で、お取り寄せも可能な“福岡おみや”を紹介しつつ食べるという内容になっています。 今回の動画では、寒い季節にほっこりできる、お茶との組み合わせがぴったりな福岡のお菓子を紹介してくれました♪

あんりさんと田辺智加さんが、「私これ買いましたよ」と、個人的に購入したこともあると話したお菓子がこちら！

■八女産の柚子を使ったゆず棒

野田製菓本舗 / ゆず棒 10本ギフト箱 税込1,004円（公式サイトより）

野田製菓本舗は、創業明治25年の老舗和菓子屋。

こちらの商品は、福岡県・八女市の豊かな自然の中で育った本柚子の皮を、細かく刻んで白密に散りばめた一品。

一口食べたら口の中にふわっとひろがる柚子の香りが特徴的な、爽やかな味わいとなっているそう。

こちらの商品は、オンラインショップでも10本入りから購入可能となっていますので、気になる方はぜひ公式サイトをチェックしてみてくださいね。

■ぼる塾メンバーも絶賛の味わい

商品を手に取って一口食べた田辺さんは、「美味しい！ふわふわで」と一言。

きりやはるかさんも、「いい香り」と、商品の特徴である柚子の香りに触れつつ一口食べると、「うん！美味しい！」「お茶とめっちゃ合う！」と、お茶との組み合わせが抜群だと話していました。

あんりさんは、「白密がシャリシャリして美味しい」「普通の人からしたら大きいかもしれない」と、食感や、食べ応えがあるサイズ感についてもコメントしてくれました♪

