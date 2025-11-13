ワンワンワンの日（11月1日）、『こたつ』を出すことにしたという飼い主さん。こたつに魅了された人間はついつい動きが鈍くなってしまいがちなものですが…。

人間よりも先にダメになってしまった柴犬さんのお姿は記事執筆時点で23万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

『こたつ』を出したら、人間より先に犬が…

Xアカウント『@IrumaRiverSanpo』に投稿されたのは、柴犬「すず」ちゃんのお姿。

ワンワンワンの日（11月1日）、朝晩の冷え込みも厳しくなってきたこともあり『こたつ』を出すことにしたという飼い主さん。

想定以上に『ダメになってしまう光景』に反響

『こたつ』といえば、人間をダメにしてしまうことに定評があるアイテムのひとつ。一度、そのぬくもりを知ってしまうと抜け出せなくなってしまう人が年間何万人も現れるとか現れないとか…。

しかし、人間よりも先にダメになってしまったのは…どうやらすずちゃんだったようです。

座っていた飼い主さんの膝の上で、肩から下を完全にこたつに隠すようにしてぐっすりと気持ちよさそうに眠っていたというすずちゃん。

写真だけでも分かるほど、完全に『こたつの虜』になってしまっているその光景は多くの人々の心をほっこりと温めると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「猫じゃないから丸くはならないのね」「気持ちよさそう」「寒さに強いと言われる柴犬もこたつには勝てなかったんですね」「リラックスしてるなぁ」など多くのコメントが寄せられています。

ツッコミどころ満載！？マイペースな女の子♡

濃いめのアイライン、ちょっぴり天然さんな性格がチャームポイントの6歳の女の子。『どこから突っ込めば良いの？』と飼い主さんに言わせてしまうほど、クセが強いポージングを見せてくれることも。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすすずちゃんのお姿は日々多くの人々に柴犬の魅力や癒やしを届け続けています。

