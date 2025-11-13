『ルックバック』の展覧会「劇場アニメ ルックバック展－押山清高 線の感情」が2026年1月16日（金）～3月29日（日）まで、麻布台ヒルズギャラリーにて開催される。

『ルックバック』はコミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて発表された藤本タツキ原作『ルックバック』の劇場アニメ作品。本展は劇場アニメの監督を務めた押山清高自らが主催する展覧会となっている。

ティザービジュアルでは、押山清高による鉛筆での線画だった2人の姿が、装いを新たにメインビジュアルとして誕生。押山清高自ら展覧会を監修、解説を手掛けている。本作に携わったクリエイターたちが、どのように原作の世界観を紡いでいったか、に着目。マンガ作品がアニメーション作品として昇華されていくまでの軌跡とこだわりを紐解いている。

押山清高をはじめとするアニメーターたちによる、劇場アニメ『ルックバック』の原画を初展示。原画を様々な場所から吊るして埋め尽くす“作画トンネル”などが展示される。劇場アニメ完成に至るまでのメモや設定画、原画などを体験できる。

劇中の2人が制作活動を共にした藤野の部屋、京本の部屋に続くスケッチブックが積みあがった廊下が、フォトスポットとして展覧会会場に登場。物語が動き出すキーポイントとなる部屋を中心に劇場アニメ『ルックバック』の世界を体験。

劇場アニメ「ルックバック」の上映特典として数量限定で配布された藤本タツキの「ルックバック」制作時のネームも展示。今回は日本で初めて一般公開される。映像作品の世界観とあわせて、原作の制作過程を閲覧できる。

展覧会チケットは11月12日（水）より販売開始される。押山清高監督セレクト・展覧会オリジナルTシャツ付きチケットの販売が決定。本限定チケットでしか手に入れることのできない展覧会オリジナルTシャツとなっている。藤野と京本の思い出や成長過程が詰まった名シーン全5種から選択可能。購入者には展覧会オリジナルショッパーもプレゼント。期間限定販売となる。

ローチケ限定では「オリジナルサコッシュ」付きチケットを販売。サコッシュには劇場アニメで使用した原画をプリント。本チケット限定のアイテムとなっている。

■展覧会オリジナルTシャツ付きチケット販売価格：6,500円（税込）販売期間：2025年11月12日（水）11:30～2025年12月8日（月）23:59

■ローソンチケット限定チケット販売価格：4,500円（税込）販売期間：2025年11月12日（水）11:30～来館日の前日まで※数量限定

〈劇場アニメ「ルックバック」〉■STORY学年新聞で４コマ漫画を連載している小学４年生の藤野。クラスメートからは絶賛を受けていたが、ある日、不登校の同級生・京本の４コマを載せたいと先生から告げられる…。二人の少女をつないだのは、漫画へのひたむきな思い。しかしある日、すべてを打ち砕く出来事が…。胸を突き刺す、圧巻の青春物語が始まる。

■STAFF原作：藤本タツキ（集英社ジャンプコミックス刊）監督・脚本・キャラクターデザイン：押山清高美術監督：さめしまきよし美術監督補佐：針粼義士・大森崇色彩設計：楠本麻耶撮影監督：出水田和人編集：廣瀬清志音響監督：木村絵理子音楽：haruka nakamuraアニメーション制作：スタジオドリアン配給：エイベックス・ピクチャーズ公式サイト：lookback-anime.com／公式X：@lookback_anime

■CAST藤野：河合優実 京本：吉田美月喜 主題歌「Light song」by haruka nakamuraうた：urara

■原作「ルックバック」（集英社ジャンプコミックス刊）※コミックス発売中

■配信Amazon Prime Videoにて独占配信中

■Blu-ray&DVD2026年1月21日（水）発売（発売・販売元：エイベックス・ピクチャーズ）

