華麗にそして力強く “伝統芸能 剣舞”「新人とベテランの融合」ながさきピース文化祭で披露《長崎》
新人とベテランが融合し披露するのは「剣舞」です。
公民館に響き渡る、勇ましい掛け声。
11月16日の「ながさきピース文化祭」で、剣舞を披露する団体です。
本番に向け、中学3年生～70代までの男女8人が週に1回の稽古に励んでいます。
指導するのは勝風神刀流剣武術の宗家 三木 勝風さんです。
（ 三木 勝風さん）
「刀を扱う武術や武道の世界から生まれたものなので、華麗さもだが力強さをあわせ持っているのは、剣舞の魅力」
披露するのは『天草四郎時貞』。
一揆方と幕府方に分かれ、島原の乱の様子を吟詠に合わせながら表現します。
天草 四郎役を演じるのは、三木さんの長女で弟子の勝櫻さん 17歳。
剣舞歴は14年です。
（長女 勝櫻さん）
「私と同じくらいの年齢で、農民の人たちの志を背負った。神聖さをイメージできたらいい」
勝櫻さんは、去年の長崎くんちに出演。
その年の踊町 “八幡町” の演じ物で、剣舞を奉納しました。
メンバーの中にはくんちで感銘を受け、仲間に加わった人もいます。
中学3年生の関口 琴葉さん。
今年4月から稽古を始め、本番では華やかな舞で舞台を彩ります。
（関口 琴葉さん）
「かっこよくて魅力的だと思って、自分もやってみたいと思ったから。(今は)1人でやることに自信が持てた」
ベテランと新人が力を合わせ、披露する伝統芸能 “剣舞”。
メンバーらが出演する「全国吟剣詩舞道祭ながさき」は、11月16日に諫早文化会館で行われます。