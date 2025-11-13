新人とベテランが融合し披露するのは「剣舞」です。

公民館に響き渡る、勇ましい掛け声。

11月16日の「ながさきピース文化祭」で、剣舞を披露する団体です。

本番に向け、中学3年生～70代までの男女8人が週に1回の稽古に励んでいます。

指導するのは勝風神刀流剣武術の宗家 三木 勝風さんです。

（ 三木 勝風さん）

「刀を扱う武術や武道の世界から生まれたものなので、華麗さもだが力強さをあわせ持っているのは、剣舞の魅力」

披露するのは『天草四郎時貞』。

一揆方と幕府方に分かれ、島原の乱の様子を吟詠に合わせながら表現します。

天草 四郎役を演じるのは、三木さんの長女で弟子の勝櫻さん 17歳。

剣舞歴は14年です。

（長女 勝櫻さん）

「私と同じくらいの年齢で、農民の人たちの志を背負った。神聖さをイメージできたらいい」

勝櫻さんは、去年の長崎くんちに出演。

その年の踊町 “八幡町” の演じ物で、剣舞を奉納しました。

メンバーの中にはくんちで感銘を受け、仲間に加わった人もいます。

中学3年生の関口 琴葉さん。

今年4月から稽古を始め、本番では華やかな舞で舞台を彩ります。

（関口 琴葉さん）

「かっこよくて魅力的だと思って、自分もやってみたいと思ったから。(今は)1人でやることに自信が持てた」

ベテランと新人が力を合わせ、披露する伝統芸能 “剣舞”。

メンバーらが出演する「全国吟剣詩舞道祭ながさき」は、11月16日に諫早文化会館で行われます。