日本代表と１４日に対戦するガーナ代表のオットー・アッド監督は１３日、試合会場の豊田スタジアムで行われた前日会見に臨んだ。アッド監督は会見の冒頭にて、「軍の関係」により同国で６人の死者が出た事件があったことを明かすと、「ガーナ代表として非常にお悔やみ申し上げたい」とコメント。その上で、日本戦へは「非常に厳しい試合になることは分かっているが、日本についてしっかり研究はしているので、タイトな試合を展開し、いい試合にしたい」と意気込んだ。

ガーナは北中米Ｗ杯アフリカ予選のＩ組を８勝１分１敗で首位通過し、２大会連続５度目のＷ杯切符を獲得した。今回はＭＦクドゥス（トットナム）ら複数の主力が選外となっているが、プレミアリーグの今季１１試合で６得点３アシストを記録しているＦＷセメニョ（ボーンマス）ら実力者も名を連ねている。日本とは通算８戦で３勝５敗。直近の２２年６月１０日の対戦では、１―４で敗れている。

日本は先月１４日にブラジル代表から逆転で初白星を飾った。アッド監督も日本―ブラジル戦に言及し、「クオリティーの高い、欧州でも活躍している選手がたくさんいる非常にいいチーム」と強調。日本の長所については多彩な陣形、攻守の切り替えなどを提示。警戒する選手には、攻撃はＭＦ久保建英、守備はＤＦ板倉滉の名前を自ら挙げた。

日本戦の前時点でＦＩＦＡランク７３位で、Ｗ杯本大会ではポット４入りが濃厚だ。同１９位の日本と比べて数字だけ見れば格下だが、指揮官は「今どのようなランキングであったとしても、自分たちがしっかり戦う能力があることを確認していきたい。自分たちが国際的な基準に見合うだけの能力を持っているか試しつつ、ビッグトーナメントへ向けた方向性が正しいか見極めていきたい」と話した。