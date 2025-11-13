楽天の津留崎大成投手（２８）が１３日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６００万円アップの１５００万円でサインした（金額は推定）。今季は調子が上がらず２軍スタート。だが３度目の１軍昇格となった８月以降は登板機会を増やし、９月は９試合で１５回１／３を投げて防御率１・１７と結果を残した。「連投での回またぎや３イニング目いったりというところを評価していただいた」と話した。

会見で「僕、データオタクなんで…」と告白し、「だいたいの投手の変化球の球種とか曲がり方とか握りとか、頭に入っている。こういう投手のこういう球種があったら便利だな、というのがある」とデータを生かしてキレや変化をさらに磨いていくつもりだ。また直球に関しても「意識したことがなかったんですけど、こういう握りのほうがいいんじゃないか、というのがあって。野球人生で初めてストレートの握りを意識して取り組もうかな。独特な質のストレートが投げられたらと思っている」と意欲を燃やした。

色紙には来季への意気込みとして「集大成」と書き、「津留崎大成の大成、です」。１年目以降、開幕１軍入り出来ていないことに触れて「そこを目標に体を仕上げていって、なおかつ１年間通してやる。野球人生の集大成を見せるくらいの勢いで来年１年間頑張りたいと思います」と力強く話した。