ガソリンなどにかかる暫定税率が、12月31日に廃止されます。買い控えなどの混乱を防ぐため、廃止に向けて政府が組んだスケジュールがこちらです。

【写真を見る】ガソリン暫定税率廃止へ “今日から補助金増額” 値下げ反映は「数日から1週間かかる」見通し

〈暫定税率の廃止スケジュール〉

11月13日 ＋5円の補助金（計15円）

11月27日 ＋5円の補助金（計20円）

12月11日 ＋5.1円の補助金（計25.1円）

12月31日 暫定税率を廃止

補助金を2週間ごとに「5円」ずつ増やし、12月11日には「25.1円」にして、暫定税率分を相殺します。12月31日には暫定税率の廃止と同時に補助金も終了。これで、段階的に価格が下がっていく仕組みです。

こうしたスケジュールからすると、今日（13日）からガソリンや軽油の価格が下がるということになりますが、小売り現場の様子はどうだったのでしょうか。

熊本市内で「1リットル 167円」

記者「熊本市内のガソリンスタンドです。今日（13日）のガソリンの一般価格は、1リットル167円です」

給油に来た人「（レシートを見て）少しだけ安い。ふふふ」

給油に来た人「今日からと新聞では見た。うれしいですね」

給油に来た人「今日は満タンに、安いから。昔からすればまだ高いですね。（ここ数週間では？）安くなっていますね」

このガソリンスタンドでは、今日、2円値下げしました。補助金の増額分は5円ですが、それには理由がありました。

肥後石油島崎給油所 山崎智久所長「来店件数は減っていないが、給油量を見ると買い控えが実際に起きていて、満タン給油だったのが『20L』『30L』、『1000円分』『2000円分』という買い方をされることが増えた。買い控えが始まって先に3円下げて、今日から2円下げて、合計5円下げるという対応をした。熊本県内でも、まだそこまで価格は下がっていない」

▼レギュラーガソリン1Lの一般価格

先々週172円／先週169円／今日167円

※出典：肥後石油

資源エネルギー庁は、「補助金を引き上げてもそれまでの在庫があると、すぐには店頭価格は下がらず、安くなったガソリンや軽油が出回るのに数日から1週間程度かかるのでは」と予想しています。

早く価格を下げてほしいと願うのは、一般のドライバーだけではありません。

暫定税率分を一部賃上げに充当

熊本県トラック協会 下川公一郎会長「経費が上がり、ほとんどが黒字化ができないトラック事業者が多いです。軽油引取税の暫定税率が下がることによって、トラック事業者の経営が少しでも楽になれば」

期待を込めるのは熊本県内のトラック運送事業者760社が加盟する、県トラック協会の下川会長です。

トラックの主な燃料である軽油も暫定税率廃止に向け、今日から補助金が拡大します。

軽油引取税の暫定税率は1Lあたり17.1円。11月27日には、同額まで補助金が引き上げられます。

暫定税率分を賃上げに一部充て、ドライバー確保につなげたいと考える下川会長。ただ、警戒していることもあります。

下川会長「なかなか価格転嫁できていない状況。『コストが下がったのなら運賃も値下げして下さい』というような話になれば、本末転倒じゃないかと思う。そういうことが起こらないように我々もトラックＧメンと一緒に監視・指導していかなくてはいけない」

熊本県と市町村の税収 “5％減”

ガソリン税などの値下げによるマイナスの影響も考えなければいけません。

ガソリン税と軽油引取税の暫定税率の廃止で減少するとみられる県と県内各市町村の1年間の税収は、約82億円です。

◆県：約79億円 県内市町村：約3億円

※2024年度の決算を基に県が試算

熊本県の昨年度の1年間の税収は約1660億円のため、税収の約5％ぐらいが減少します。安定した税収がなくなることになりますが、県はどのように受け止めているのでしょうか。

県担当者は「財政状況が厳しい状況でこれだけの税収減は、県民サービスの低下に繋がりかねない」と危惧していて、「これまでと同じように全国知事会を通して、国に代替財源の確保を訴えていく」と話しています。