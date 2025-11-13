「at the end of the day」の意味は？「1日の終わりに」ではないんです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「at the end of the day」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「結局のところ、最終的に」でした！
直訳すると「一日の終わりに」なりますが、「結局のところ」や「最終的に」という意味もあります。
多くの要素を踏まえたうえでの最終判断を示します。
「in the end」の代わりに使える口語的な表現ですよ。
「At the end of the day, customer trust matters most.」
（結局のところ、最も大事なのは顧客の信頼だ）
カジュアル寄りなので、書き言葉では避ける場合もあります。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
