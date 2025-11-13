「at the end of the day」の意味は？「1日の終わりに」ではないんです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「結局のところ、最終的に」でした！

直訳すると「一日の終わりに」なりますが、「結局のところ」や「最終的に」という意味もあります。

多くの要素を踏まえたうえでの最終判断を示します。

「in the end」の代わりに使える口語的な表現ですよ。

「At the end of the day, customer trust matters most.」

（結局のところ、最も大事なのは顧客の信頼だ）

カジュアル寄りなので、書き言葉では避ける場合もあります。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。