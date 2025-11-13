M!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡ÈÌ¾»ú°ì½ï¡ÉA¤§!groupº´Ìî¾½ºÈ¤Ï ¡ÖÀÎ¤«¤é·ë¹½ÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×SP¥³¥é¥Ü4¿Í¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¹ç¤¤¡Ú¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/13¡ÛM!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤ÈA¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬11·î13Æü¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡×¡Ê19»þ¡Á¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÀÎ¤«¤é¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë4¿Í
2¿Í¤Ï¡¢JO1¤Î²ÏÌî½ã´î¡¢&TEAM¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥ººÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½ý¿´¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡£Çò¤¤µ®¸ø»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÇÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÐ¾ì»þ¤Ë¤ÏK¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î»þ¤Ë±¦¼ê¤Ç¡ÖK¡×¤òºî¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¡¢Í¦ÅÍ¡¢¾½ºÈ¡¢²ÏÌî¤Î3¿Í¤¬¼¡¡¹¤È¹Ô¤¤¡¢K¤«¤é¡Ö²¶¤Î¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢²ÏÌî¤¬¡Ö¤³¤³3¿Í¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ¦ÅÍ¡¢K¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¾½ºÈ¤¬¡Ö²¶¤À¤±Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ä¤á¤Æ¡©¡×¡Ö2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢3¿Í¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤ªÁ°¡ª¡×¡Ö·É¸ì»È¤¨¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤¿¤ê¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¦ÅÍ¤¬¾½ºÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¾»ú¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤«¤é·ë¹½ÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¾»ú°ì½ï¤Ê¤Î¤¬·ù¤À¤È¤«¼ÙËâ¤À¤È¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºVTR¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¼Õ¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾½ºÈ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
https://twitter.com/modelpress/status/1988915387631866130
¾ðÊó¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë4¿Í
¢¡K¡¦²ÏÌî½ã´î¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¦º´Ìî¾½ºÈSP¥³¥é¥Ü
2¿Í¤Ï¡¢JO1¤Î²ÏÌî½ã´î¡¢&TEAM¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥ººÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½ý¿´¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡£Çò¤¤µ®¸ø»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÇÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤Ï¡Ö·ë¹½ÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢Í¦ÅÍ¤¬¾½ºÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¾»ú¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤«¤é·ë¹½ÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¾»ú°ì½ï¤Ê¤Î¤¬·ù¤À¤È¤«¼ÙËâ¤À¤È¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºVTR¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¼Õ¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾½ºÈ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
https://twitter.com/modelpress/status/1988915387631866130
¾ðÊó¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û