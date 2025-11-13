定番「餃子の王将ラーメン」の上位版が登場 “極王シリーズ”の新作メニューが公開【商品概要】
餃子の王将（王将フードサービス）は13日、同日から発売の新ラーメン商品を公開した。
【写真】登場！餃子の王将ラーメンの上位版「極王餃子の王将ラーメン」
「餃子の王将を極める」プレミアムメニューの“極王シリーズ”として、「極王餃子の王将ラーメン」を販売する。
「餃子の王将の定番ラーメンが、ワンランク上の味わいになって新登場。贅沢な気分が味わえる満足感たっぷりの一品です」と紹介した。
■商品概要
極王餃子の王将ラーメン 891円（税込980円）／持ち帰り891円（税込962円）
醤油豚骨ベースのコク旨スープとコシのある平打ち麺に、大ぶりのプレミアム焼豚や白ネギ、チンゲン菜などをトッピング。プレミアム焼豚は、日本ハム社のブランド豚「麦小町」を使用した、ジューシーで肉の旨味がぎゅっと詰まったこだわりの逸品。サクサクのフライドオニオンと香ばしい焦がしネギオイルを調合した“フライドオニオン焦がし葱油”がスープに溶け込み、さらに香味豊かでコク深い味わいのラーメン。
販売店舗：全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」（一部店舗を除く）
