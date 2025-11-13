ドジャースの捕手ベン・ロートベット選手が日本時間13日、レッズに移籍することが発表されました。

ロートベット選手は今季7月にレッズから加入した28歳の捕手。9月に正捕手のウィル・スミス選手がけがで離脱したことによりマイナーから緊急昇格。自打球でダルトン・ラッシング選手も負傷と危機的状況の中で、シーズン終盤に一気に出場機会を増やし、チームを支えました。

特に9月7日のオリオールズ戦では、山本由伸投手とバッテリーを組み、9回2アウトまで無安打投球の好投をアシスト。試合は惜しくも勝利とはなりませんでしたが、あと一人でノーヒットノーランの大記録でした。

大谷翔平選手とも2試合バッテリーを組んで2試合11イニング無失点。ドジャースでのシーズンは18試合で打率.224、1本塁打、4打点の成績でした。終盤までもつれたパドレスとの地区優勝争いで、奮闘を見せました。

ポストシーズンでもレッズとのワイルドカード初戦で先発マスク。送りバントにタイムリーも記録。スミス選手が完全復活して出番は限られましたが、計4試合に出場しました。

ドジャース公式Instagramは発表を受け、今回チームを離れる3人の選手の写真と共に「THANK YOU」の文字で投稿。SNS上では、「まじか悲しいな」「終盤戦、彼にどれだけ救われたか…」「山本さん大谷さんともに彼との相性は最高だった」「新天地では正捕手の座を掴んで頑張ってほしい…！」など温かいコメントで溢れています。