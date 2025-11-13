ナイツの塙宣之（47）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。関西地区の“ノリツッコミ”の経験がないことを明かした。

番組では、リスナーからの投稿を紹介。大阪の食堂にいた年配の男性客が「こう見えておこちゃまやねん、お子さまランチにしてんかー」との無茶ぶりに若い女性店員が無難に受け答えしていた様子を関東地区出身のリスナーが驚いた様子が伝えられた。

清水ミチコは「こういうやり取りはなかなかできないよね。初対面の人とかお店でとか」と話すと、愛知出身のお笑いタレント光浦靖子も「素晴らしいね、楽しいね」と感心していた。すると塙は「東京の師匠なんかもこんな感じにならないんですかね」と話した。ナイツの相方でツッコミ担当の土屋伸之は「こういったノリツッコミって、ツッコミ（側）って勇気がいりますよね」と話した。

光浦は「ツッコミ難しい」と同調。土屋は「間違ったらケンカになるんじゃないか、ってねえ。逆に気まずくなるんじゃないか、って思わないんですかね」と受け止めていた。塙は「うるせーわ、とか言いづらいですもんね」とやや弱気に話した。

ここで光浦から「ノリツッコミできます？」と問われると、塙は「僕、ノリツッコミ、そもそもやったことないですね」と明かした。