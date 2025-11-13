老後に行きたいと思う「京都府の温泉地」ランキング！ 2位「天橋立温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
日常の喧騒（けんそう）から離れ、心も体もゆったりと癒される温泉。湯けむりの向こうに広がる四季折々の風景に包まれながら、静かに湯に浸かる時間は、まさに至福のひとときです。そんな温泉地の中でも、「老後に行くならここ！」と多くの人が憧れる場所とは？
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に行きたいと思う「京都府（丹波・京都西山・天橋立エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「京都の景勝地である天橋立の近くにあり、景観を楽しみながら温泉に入れるから」（40代男性／神奈川県）、「天橋立の絶景を眺めながら、ゆったりと温泉に浸かれるという贅沢な時間を過ごせる点が魅力」（40代男性／大阪府）、「景観が素晴らしいから。美しい光景を眺めながら温泉に入っていると寿命が伸びそう」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「SMSで出来て個室の温泉が選べるのがすごくいいと思いました。個室でご飯も追いついてゆっくりたべれるのがいいと思いました」（20代女性／新潟県）、「観光地も近く竹林など美しい景色を見ながら温泉に入れる」（30代女性／神奈川県）、「京都らしい上品な雰囲気と、渡月橋や竹林など名所に囲まれた美しい環境が魅力です。老後には静かに文化と自然の調和を感じながら過ごしたいと思います。観光と癒しの両方を楽しめる点も理想的です」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：天橋立温泉／71票日本三景の一つである天橋立の周辺に広がる温泉地です。天橋立の美しい松並木や、そこから望む海と空の絶景は、日本の情緒を感じさせます。温泉に入りながら、四季折々の天橋立の景色を眺められる旅館もあり、観光と温泉を両方楽しめるのが魅力。観光名所としての知名度と、海沿いの開放的なロケーションが、老後の旅先として多くの票を集めました。
回答者からは「京都の景勝地である天橋立の近くにあり、景観を楽しみながら温泉に入れるから」（40代男性／神奈川県）、「天橋立の絶景を眺めながら、ゆったりと温泉に浸かれるという贅沢な時間を過ごせる点が魅力」（40代男性／大阪府）、「景観が素晴らしいから。美しい光景を眺めながら温泉に入っていると寿命が伸びそう」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：嵐山温泉／100票京都市内からアクセスしやすい嵐山エリアに位置する温泉地です。風光明媚な景勝地として知られ、渡月橋や竹林の小径、世界遺産の天龍寺など、観光スポットが集中しています。京都らしい和の趣を感じる景観の中で、静かに温泉を楽しめるのが魅力。京都市内という利便性の高さと、京都の歴史・文化に触れられる観光のしやすさが評価され、1位を獲得しました。紅葉の時期には特に美しい景色が楽しめます。
回答者からは「SMSで出来て個室の温泉が選べるのがすごくいいと思いました。個室でご飯も追いついてゆっくりたべれるのがいいと思いました」（20代女性／新潟県）、「観光地も近く竹林など美しい景色を見ながら温泉に入れる」（30代女性／神奈川県）、「京都らしい上品な雰囲気と、渡月橋や竹林など名所に囲まれた美しい環境が魅力です。老後には静かに文化と自然の調和を感じながら過ごしたいと思います。観光と癒しの両方を楽しめる点も理想的です」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)