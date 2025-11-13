老後に行きたいと思う「長野県の温泉地」ランキング！ 2位「野沢温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
忙しい毎日の中でふと「いつかゆっくり温泉に浸かりたい」と思う瞬間、ありませんか？ 静かな湯けむりに包まれ、美しい自然や地元の味覚を楽しむ--そんな穏やかな時間は、まさに理想の“老後のごほうび”。人生の節目に訪れたい温泉地として、多くの人が憧れる場所とは一体どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に行きたいと思う「長野県（信州・北信エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「13の外湯が無料で楽しめる仕組みがあり、老後にのんびり湯めぐりをしながら地元の人や旅人との交流を楽しめそうです」（40代男性／大阪府）、「昔ながらの温泉街の雰囲気があり、共同浴場めぐりなどゆっくり楽しめそうだから」（50代男性／千葉県）、「スキー場があったり、源泉掛け流しの温泉があるのですごく行ってみたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「古き良き温泉地に一度行ってゆっくり楽しんでみたいから」（30代女性／埼玉県）、「温泉と料理どちらも楽しめそうで心が洗われそう」（40代男性／神奈川県）、「美肌効果が高いので、肌荒れ対策になると思いました」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：野沢温泉／86票長野県下高井郡野沢温泉村にある野沢温泉は、麻釜（おがま）をはじめとする豊富な源泉を持つ、歴史ある温泉地です。温泉街には13カ所の外湯（共同浴場）があり、地元の人々が管理する素朴な雰囲気が魅力です。スキー場としても知られますが、老後においては、共同浴場での湯治文化や、温泉街の活気ある雰囲気が、心身の健康を保つのに適していると評価されました。
1位：別所温泉／90票長野県上田市にある別所温泉は、「信州の鎌倉」とも呼ばれる歴史ある温泉地で、古い寺社が点在する落ち着いた雰囲気が特徴です。枕草子にも登場する古い湯治場であり、その長い歴史と閑静な環境が、老後の静かな生活を送りたいという人々に支持されました。泉質の良さも評価されており、心身ともに穏やかな時間を過ごせる点が魅力です。
