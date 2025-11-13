表紙に桃月なしこさん、裏表紙に沢美沙樹さんを迎えた水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター） Round 6」（11月14日発売）の表紙と裏表紙の画像が解禁されました。



【写真】表紙は桃月なしこさん

通常版表紙の桃月さんは、艶やかでシャイニーな衣装をまとい、表情の奥に宿る、凛とした強さを感じさせるカットです。柔らかな光の中で、透明感あふれる素肌と凛とした眼差しに迫り、今の彼女らしさを表現するのにふさわしい1枚です。限定表紙版には、桃月の存在感、迫力が伝わるカットを採用。通常版とはまた違った魅力が詰まった1枚です。



裏表紙を務めるのは、まだ19歳ながらさまざまなグラビア誌の誌面を飾っている沢さん。裏表紙に採用されたカットは、深い緑が広がる川をバックにこちらを見つめるカット。少し影がかかり、表紙にも負けずに劣らない力強さを表現しています。限定版の裏表紙は、丸太の上にまたがり、変形ビキニで彼女のダイナマイトボディが堪能できます。



【桃月なしこさんプロフィール】

ももつきなしこ 1995年11月8日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者に。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」が好評配信中。最新情報は、公式X(@nashiko_cos)、Instagram(@nashiko_cos)



【沢美沙樹さんプロフィール】

さわみさき 19歳 2006年10月18日生まれ 東京都出身 T158・B92W60H90 高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界のニューヒロインとして活躍中。最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）