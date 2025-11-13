蛯原友里＆ILMARI、“ラグジュアリー”な夫婦ショット公開！ 「日本一推せる夫婦」「ほんとオシャレ」
モデルの蛯原友里さんは11月12日、自身のInstagramを更新。夫でヒップホップグループ・RIP SLYMEのILMARIさんと共に、虎ノ門ヒルズステーションタワー内のTOKYO NODEを訪れたことを報告しました。ファンからは称賛の声が集まっています。
【写真】蛯原友里＆ILMARI、美男美女過ぎる夫婦ショット
蛯原さんは今回体験したイベントについて「インタラクティブな仕掛けが沢山！HERMES 世界観を感じながら大人も子どもも楽しめる素敵な空間でした」とコメントし、「是非皆さんも体験してみてください」と締めくくりました。
この投稿にファンからは、「日本一推せる夫婦です」「ほんとオシャレなご夫婦」「かわいいし、かっこいい、大好きな夫婦です」「お二人とも絵になりますね 素敵なご夫婦」「洗練された大人が醸し出す、ラグジュアリーな雰囲気をこれでもかってくらい出されているお二人、もうただただ素敵です」「お二人雰囲気似てますね」と、称賛の声が多数上がっています。
(文:勝野 里砂)
イベントを2人で満喫蛯原さんは「TOKO NODE で開催される『ミステリー アット ザ グルームズ(Mystery at the Grooms’) ーエルメスの馬さがし』ひと足お先に体験してきました」とつづり、11枚の写真を掲載。落ち着いた色合いのコーディネートに身を包んだ2人が写っており、そのシンプルな装いは2人の美しさを際立たせています。また、ILMARIさんがおちゃめなポーズを決める蛯原さんを撮影している場面なども収められており、仲の良さがうかがえます。
RIP SLYMEのライブを家族で鑑賞蛯原さんは10月30日に更新したInstagramで、家族とのプライベートショットを公開しています。その中には、RIP SLYMEのライブを鑑賞する娘の様子も収められていました。それぞれの分野で大活躍している2人ですが、今後も仲睦まじく過ごしてほしいですね。
