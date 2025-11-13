巨乳すぎるリポーターとしても知られる、グラビアアイドルで俳優・出口亜梨沙さんの写真集『SPA！デジタル写真集 出口亜梨沙「ダダ漏れる妖艶さ」』がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真集カット】競泳水着がはちきれそう！出口亜梨沙さんがセクシーアスリートに

同作品は「1日一組限定のラグジュアリー宿」にお泊りするというコンセプトで、出口さんの妖艶さを表現した内容です。表紙から色気が溢れ出ており、横から見えるバストと面積が少なめのドレスで期待値は高まるばかり。シャンパンカラーのビキニ姿から覗く白い肌や表情で読者を惹きつけ、形の良いヒップをズームで激写しています。いつか終わってしまうからこそ鮮やかな”秘密の恋”が熟成されるという物語を表現しています。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：塩原洋 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：川上舞乃）



【出口亜梨沙さんプロフィール】

でぐち・ありさ 33歳 1992年、大阪府生まれ。“巨乳すぎるリポーター”として知られ、2017年からグラビア活動をスタート。主演映画に『THIS MAN』。NHK『べっぴんさん』等に出演。近年は舞台で活躍。最新情報はSNS、Instagram（@arisa_deguchi）、X（@deguchiarisa）で発信