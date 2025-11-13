『たまごっちのプチプチおみせっち』が“一番くじ”に再登場！ ゲームのパッケージを再現したグッズなど用意
ゲーム『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！』を題材にした「一番くじ たまごっちのプチプチおみせっち 〜ドキドキ！パワーアップしたくじびきやさん！〜」が、11月15日（土）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】「一番くじ」限定！ A賞のOriginal Tamagotchi
■新作ソフトデザインを使用
今回パワーアップして再登場する「一番くじ たまごっちのプチプチおみせっち 〜ドキドキ！パワーアップしたくじびきやさん！〜」は、新作ソフトデザインをあしらったグッズが並ぶ、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞の「一番くじ限定！おまちど〜さま！Original Tamagotchi」は、新作ソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！』デザインの限定アイテム。たまごっちのお世話を楽しむのはもちろんのこと、ファッションアイテムとして持ち歩ける。
また、お口をあけたまめっちをモチーフにしたB賞「メイクはいしゃさん お口あけて ぬいぐるみ」や、C賞「ようふくやさんのTシャツ」、D賞「おふろやさんのマグカップ」、E賞「おみせやさんのフィギュアマーカー」など、実用的でかわいいグッズがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞にはゲームのパッケージを再現したキュートな「おみせっちのサウンド付キースタンド」が提供されるほか、A賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
