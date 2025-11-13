¡Ö¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¡×À¾Éð¥É¥é3ÃæµþÂç¡¦½©»³½Ó¤¬Ï¢¤Ê¤ëà¥ì¥ª½©»³á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤µ±¤«¤·¤¤·ÏÉè¡¡ÆþÃÄÆâÂú¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡À¾Éð¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃæµþÂç¤Î½©»³½Ó³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬13Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â6000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1200Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆâÂú¤·¤¿¡£
¡¡Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À7·î¤ÎÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÂÇÎ¨4³ä2Ê¬9ÎÒ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤À¡£
¡¡¸ò¾Ä¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÀ¾Éð¤Ï¡Ë¼ã¼ê¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯Ãæ¿´¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤³¤¦¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤âËÜÅö¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤³¤«¤é¤Î½àÈ÷¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¾Éð¤Î½©»³¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÄÌ»»437ËÜÎÝÂÇ¤Î½©»³¹¬Æó»á¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¡Ë¤¬²«¶â»þÂå¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê¸½¹Åç¡Ë¤Ï2015Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó216°ÂÂÇ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢18¡¢19Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¡Ö¥ì¥ª¤Î½©»³¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Îµ±¤«¤·¤¤·ÏÉè¤Ë¤âÏ¢¤Ê¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÏÌö¿Ê¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯àÀèÂåá¤Î½©»³¤â2010Ç¯¤ËÆ±½ç°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤Ë¤Ï³°ºê½¤ÂÁ¡¢16Ç¯¤Ë¤Ï¸»ÅÄÁÔÎ¼¤È¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÃì¤âÆ±½ç°Ì¤«¤é¥×¥í¤Ø¤ÈÄ©¤ó¤À¡£½©»³¤Ï¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Î®¤ì¤Ë¾è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÌöÆ°¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¢¡ºÇ¶á20Ç¯¤Î¼ç¤ÊÀ¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾Ìî¼ê
³«ºÅÇ¯ °ÌÃÖ¡¡¡¡Áª¼êÌ¾¡¡¡¡½Ð¿È¹»
2008¡¡ÆâÌî¼ê¡¡ÀõÂ¼¡¡±ÉÅÍ¡¡Âçºå¶Í°þ¹â
2010¡¡³°Ìî¼ê¡¡½©»³¡¡æÆ¸ã¡¡È¬¸ÍÂç
2012¡¡ÆâÌî¼ê¡¡¶â»Ò¡¡ÐÒ»Ê¡¡Î©Ì¿Âç
2014¡¡ÆâÌî¼ê¡¡³°ºê¡¡½¤ÂÁ¡¡ÉÙ»ÎÂç
2016¡¡ÆâÌî¼ê¡¡¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö
2021¡¡Êá¡¡¼ê¡¡¸Å²ì¡¡ÍªÅÍ¡¡ÃæÂç
¡ÚÃí¡Û°ÌÃÖ¤È½Ð¿È¹»Ì¾¤ÏÅö»þ