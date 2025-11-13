¡Ö¥Ï¥°¤Îµ÷Î¥´¶¡Ä¡×Ê¿¸¶°½¹áà°¦¤·¤¤»×¤¤½ÐáÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈÇ®Îõ¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊú¤´ó¤»¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤È¤â¤Ë¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎÊ¿¸¶°½¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËË¬¤ì¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¸¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äCD¤ÇÄ°¤Â³¤±¤Æ¤Ï¤ä36Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÂç¹¥¤¤Ê²»³Ú²È¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¯¤Ä¤â¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¼«Ê¬¤ò·ÁÍÆ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡Ø°½¹á¤Á¤ã¤ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¡£²¶¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢Ê¿¸¶¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡ª¤È¡ÙÌ¼¤Î»ä¤Ë¼Â¤ÎÉã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤ÈË´¤Éã¤È¤Îà°¦¤·¤¤»×¤¤½Ðá¤ä¡Ö²Î¤Î¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎMr. PERFECT¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÏÊ¿¸¶¤È¶ÌÃÖ¤¬¥Ï¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢¶ÌÃÖ¤¬Êì¿Æ¤â°ì½ï¤Ë¸ª¤òÊú¤¯»Ñ¤òÈäÏª¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¢¡¼¤ä¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊú¤´ó¤»¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¡×¡ÖÆó¿Í¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢ÃÏµå¤òµß¤¦¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ï¥°¤Îµ÷Î¥´¶¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£