なぜ？ 13日からガソリンと軽油の補助金5円増額も 県内では「価格変わらず」店舗も =静岡
2025年内の暫定税率の廃止にむけ、政府は11月13日からガソリンと軽油の補助金を1リットルあたり5円引き上げました。
補助金は増額されましたが、静岡県内では店頭価格を下げていない店舗も見られました。その理由とは。
13日から政府が引き上げたガソリンの補助金。都内のガソリンスタンドではレギュラーガソリンの価格が165円から160円に値下がりしました。
これまで1リットルあたり10円でしたが、13日から15円に増額されました。2025年内の暫定税率の廃止で、急激な価格の変化が起きないよう2週間ごとに5円程度引き上げ、段階的に価格が下がる見込みです。
一方静岡県内では価格を下げることができない店舗も。
＜荻野旦記者＞「きょうからガソリンと軽油の補助金が引きあがりました。ただこちらの店舗では、1リットルあたり177円ときのうと同じ価格で販売しています」
＜スギセキ 亀山トム広さん＞「価格は今のところは変動ありません」 Q.その理由は？ 「13日から補助金が適用になるんですけど、その前に仕入れている分の在庫がありますので、そちらの方がなくなり次第、順次値段を下げさせていただく形になります」
こちらの店舗では、抱えている在庫がなくなり次第、価格に反映させる予定で、3日から1週間後に5円ほど値下げをするということです。（11月13日時点）
＜利用客＞「1週間に1回くらいは入れる。下がることに関しては大賛成」
＜利用客＞「安くしてもらえればね。助かることは助かる」
また店舗にとっては、今でも続く原油価格の高騰が不安の種だといいます。
＜亀山さん＞「原油がかなり高騰しているので、かなり値段は上がっています。暫定税率はなくなって、多少はガソリンの価格が安くなると思うんですけど、今出ている補助金などもなくなってしまうので、どれくらい値段が下がってくるのかは、今後も不安」
13日から始まったガソリンの補助金の引き上げ。私たちの生活を救う一手となるのでしょうか。