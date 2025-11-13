今から82年前、広島湾に巨大な戦艦が沈んだことをご存じでしょうか。当時、最強と言われていた戦艦陸奥です。今も海に沈んでいる戦艦を樫原記者が取材しました。



水深約40メートル。ライトに照らされる先にあるのは、海底に沈む戦艦の主砲です。搭載されていた戦艦は旧日本海軍の誇りでした。

当時、世界最大といわれた41センチ主砲を搭載した戦艦陸奥です。「陸奥の41センチ主砲があればアメリカは攻めてこない」と言われていました。

しかし1943年6月8日、第三砲塔付近から原因不明の大爆発が起こります。一瞬にして沈没し、乗組員1121人が犠牲となりました。鉄の塊となった戦艦陸奥。沈んだ場所は瀬戸内海、広島湾です。





戦艦陸奥に魅せられたダイバーがいます。廿日市市に住む会社員、新井晃寿さんです。船底を上にして沈んでいる戦艦陸奥をイラストで記録しています。■新井晃寿さん「僕自身がイラストを描くのが得意だったので戦艦陸奥がどういう状況で沈んでいるのか伝えるような手段にできたらなとプロジェクトを始めました」有志のダイバーたちと3年前から戦艦陸奥を記録するプロジェクトをスタートさせました。水深約40メートルに沈んでいる戦艦陸奥。調査は潮止まりの海流が穏やかな日に限られて行われます。今回、樫原記者も潜水調査に参加しました。約15メートルまで潜ると大きく傾いた陸奥の船底が見えてきます。沈んだ「戦艦」は多くの魚たちの住処になっていました。船底の先端に着くと一気に水深40メートルまで潜水します。そこは、夜のような暗さでした。ライトをつけると泥に埋まっているものがありました。長さ18.5メートル。直径41センチの主砲です。戦艦陸奥の引き揚げは1970年から本格的に行われました。重さは1500トン。作業は難航しました。ダイナマイトで分割し部分的に引き揚げられた船体からは乗組員の遺骨が発見されました。8年間にも及ぶ作業の末、7割ほどが引き揚げられましたがオイルショックの影響で中止に。残りは今も遺骨と共に沈んだままです。山口県周防大島町です。島の沖に眠る戦艦陸奥。爆沈した6月8日は毎年、慰霊祭が開かれます。三好哲史さん（56）です。祖父は戦艦陸奥の三好輝彦艦長です。（49歳没）三好さんは今年初めて慰霊祭に参列しました。三好艦長のひ孫、貴大くん（12）と晃平くん（9）も参列しました。慰霊祭には遺族や関係者ら約60人が集まりました。■三好哲史さん「祖国日本を守ろうとして訓練を積んでいたと思うが戦わずして沈んでしまったことは無念だったろうと。祖父が亡くなったのは今の私より若いころだったんですけどかなり重たい職に就いていたなと。君たちのひいおじいさんはこういう人だったんだよと教えるきっかけにもなりましたので。次の世代に伝えていければと思います」慰霊祭のあと三好さん親子が向かった場所があります。この日、半旗が掲げられていた陸奥記念館です。引き揚げによって回収された乗組員の遺品などが展示されています。三好さんは貴大くんと晃平くんを連れて記念館を訪れました。3人はある展示の前で足を止めました。■3人の会話「これはだれの服ですか？」「ひいおじいちゃん の（服）。袖に4本（線が）あるでしょ大佐の階級ね」沈没した陸奥の艦長室でみつかった三好艦長。そのとき着ていた軍服です。■三好貴大くん「ひいおじいちゃんが艦長をしていたんだなと実感がわいてきました。日本も戦争をした歴史があったということが信じられない」戦争中に起こった陸奥の爆沈は軍によって極秘とされました。■三好哲史さん「（祖母が三好艦長の）戦死を知らされたのは半年後。祖母が海軍省に聞きにいったら祖父の同期が本当のことをしゃべられないから答えに窮したという話は聞いたことがあります。当時は極秘ですから」謎の爆発事故から82年。今、海底に沈んだ陸奥に異変が起きていました。世界最強と呼ばれた戦艦陸奥。謎の爆発事故で今も広島湾に沈んでいますがその姿が消えつつあるといいます。今から27年前に撮影された水深40メートルの主砲です。現在は泥が積もり半分以上が埋まっています。そして、陸奥の船体も崩壊しつつあるといいます。沈没した戦艦陸奥をイラストで記録している新井晃寿さん。■新井晃寿さん「2016年から大規模に崩れた。戦艦は強靱な船ずっとその姿を保つだろうと思っていた。記録する考えを加速するきっかけになった」船体の中には今も乗組員の遺骨が残されています。■新井晃寿さん「事故で沈んでしまって1000人以上の方が亡くなった。慰霊の気持ちを持ちながらダイビングしています」戦後80年。最強と呼ばれた戦艦は海底の墓標となり、今も乗組員と共に眠っています。【2025年11月13日 放送】