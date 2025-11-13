クイズプレーヤー伊沢拓司さんと学ぶ「資産運用」十八親和銀行の合併5周年記念イベント《長崎》
クイズ番組でも人気の “あの人” と「お金」について学びました。
長崎市のハピネスアリーナに登場したのは…
東大卒のクイズ王、伊沢 拓司さんです。
十八親和銀行の合併5周年を記念し、長崎市のハピネスアリーナで開かれたイベント。
「QuizKnock」の伊沢拓司さんが登壇し、来場者約260人がクイズやゲームを通して「資産運用」について学びました。
（伊沢 拓司さん）
「長崎の猫は “尾曲がり率” が全国一位。全国平均が41.7％、長崎県は何％？
A.59％ B.69％ C.79％」
皆さんはわかりますか？
（伊沢 拓司さん）
「正解は、Cの79％」
ご当地クイズも交え、会場を盛り上げます。
また NISAなど、投資についての解説も行われました。
（伊沢 拓司さん）
「株を買うときに利用できる仕組みとしてのNISAがある。非課税であること、仕組みであることの2つを、覚えていただきたい」
（十八親和銀行 帯田 英俊 常務執行役員）
「地域に根ざす銀行として、長崎県民の皆様の金融に関するリテラシーを引き上げさせていただきたいないう思い」
参加者は「お金を育てる」ことについて，楽しみながら理解を深めました。