クイズ番組でも人気の “あの人” と「お金」について学びました。

長崎市のハピネスアリーナに登場したのは…

東大卒のクイズ王、伊沢 拓司さんです。

十八親和銀行の合併5周年を記念し、長崎市のハピネスアリーナで開かれたイベント。

「QuizKnock」の伊沢拓司さんが登壇し、来場者約260人がクイズやゲームを通して「資産運用」について学びました。

（伊沢 拓司さん）

「長崎の猫は “尾曲がり率” が全国一位。全国平均が41.7％、長崎県は何％？

A.59％ B.69％ C.79％」

皆さんはわかりますか？

（伊沢 拓司さん）

「正解は、Cの79％」

ご当地クイズも交え、会場を盛り上げます。

また NISAなど、投資についての解説も行われました。

（伊沢 拓司さん）

「株を買うときに利用できる仕組みとしてのNISAがある。非課税であること、仕組みであることの2つを、覚えていただきたい」

（十八親和銀行 帯田 英俊 常務執行役員）

「地域に根ざす銀行として、長崎県民の皆様の金融に関するリテラシーを引き上げさせていただきたいないう思い」

参加者は「お金を育てる」ことについて，楽しみながら理解を深めました。