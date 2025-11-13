普段は北極圏など限られた地域でだけ夜空を彩るオーロラが、昨夜、県内でも観測されました。

朝日町の海岸で撮影された貴重なオーロラの映像がKNBに寄せられました。

こちら、水平線の少し上の部分が薄い赤やピンク色に染まっています。



一見すると、夕焼けのようにも見えますが…

でも、撮影されたのは空が既に暗くなったきのう午後7時ごろからおよそ2時間です。場所は朝日町のヒスイ海岸です。





オーロラを撮影したのは黒部市吉田科学館・学芸員の野寺凜さんで、去年に続いての撮影です。

◆黒部市吉田科学館 野寺凜さん

「本当は肉眼で見たかったんですけど、目を凝らしても見えなかったのでそこは残念だったんですけど、非常にインパクトのある現象を撮れてよかったなと思います」



普段、オーロラは北極圏など限られた地域でしか見ることができませんよね。昨夜はなぜ観測できたんでしょう。



太陽の表面の爆発現象「太陽フレア」が、数日前から連続で起きて磁気嵐が発生し、緯度が低い日本でもオーロラが観測されたとみられます。ただ県内では肉眼で見えないことがほとんどで、野寺さんはカメラのシャッタースピードなどを調整して撮影に成功しました。



今回撮影されたオーロラの画像は、あさってから黒部市吉田科学館で見ることができるということです。