¡¡ÂæÉ÷26¹æ¤Ï13Æü¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤Î¶á³¤¤Ç¡¢²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£²Æì¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£±âÈþ¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤¬ÆîÀ¾½ôÅç¤«¤éÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë±ä¤Ó¡¢Äãµ¤°µ¤¬Åì¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Äãµ¤°µ¼þÊÕ¤äÁ°ÀþÉÕ¶á¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢³¤¤ÏÂç¤·¤±¤ä¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡14Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢²Æì200¥ß¥ê¡¢±âÈþ150¥ß¥ê¡£14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë¤Ï23¥á¡¼¥È¥ë¡Ê35¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡£