King¡õPrince¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¡¡±ÊÀ¥Î÷¤Î´°àú¥×¥é¥ó¤ËÁêÊý¥Î¥ê¥Î¥ê¡Ö¤¼¤Ò£³¿Í¤Ç¡×
King¡õPrince¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÂç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÀÅô¼°¡ÖCelebration Tree¡¡¡ãMickey¡¡¡õ¡¡Friends¡ä¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
±ÊÀ¥Î÷¤Èüâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Î2¿Í¤Ë¤Ïµï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¤â¤¹¤°¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢²«¿§¤¤Âç´¿À¼¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÈô¤ó¤À¡£
ÅÀÅô¼°¤Ç¤Ï¤«¤±À¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡£²«¶â¤Ëµ±¤¯¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥ß¥Ã¥¡¼¤ÈÍè¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¤ì¤¤¤ÊÌë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢üâ¶¶¤â¡Ö¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£¡Ö¤¼¤Ò3¿Í¤Ç¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
üâ¶¶¤Ï¡ÖÅß¤Ï´¨¤¤¤«¤é¶ì¼ê¤Ç¡£Æ°Êª¤ÈÆ±¤¸¤ÇÅßÌ²¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ±¤¯¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤Û¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤È¤ª»Å»ö¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç¤¤¤¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢Î÷¤È¥ß¥Ã¥¡¼¤È²ÈÂ²¤È2²ó¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þ¤â¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤ê¡¢ºÆ¤ÓÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£