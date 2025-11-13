来年1月に行われる立山町長選挙に、前の県警察学校長の渡辺正信さんが立候補することをきょう表明しました。

現職の舟橋貴之町長は態度をまだ明らかにしていません。



渡辺正信さんは立山町生まれの60歳で魚津・滑川の警察署長などを歴任。今年3月から県警察学校長を務め、今月7日に辞職しました。



会見で渡辺さんは町政に新しい風を吹かせると述べ、観光や企業誘致による地域経済の再生や、子育て・教育環境の充実、自らの経験を生かした危機管理改革などに取り組むと述べました。

◆渡辺正信さん

「4年間の中で実現します。もし達成できなければ、潔く責任を取る覚悟です。立山町を次の世代へつなぐために、この覚悟で選挙と町政に臨んでまいりたいというふうに思います」



一方、現職の舟橋貴之町長（60）は9月の町議会で6期目に向けて立候補するかと問われたのに対し…

◆立山町 舟橋貴之町長

「現段階では私の今後については熟慮中。できれば11月末までに判断したい」



富山地鉄・立山線の存続などに全力を注ぎたいとして今月末までに判断する考えを示しています。



立山町長選挙は来年1月20日告示、25日投開票です。