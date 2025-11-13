LUNA SEA¡¦¿¿Ìð¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¸øÉ½¤ÎRYUICHI¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö²¶¤¿¤Á´èÄ¥¤Ã¤Æ´°àú¤Ë¼£¤½¤¦¤Í¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤ÎÃæ»ß¡¦±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦RYUICHI¤Ë¸þ¤±¡¢Îå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ´°àú¤Ë¼£¤½¤¦¤Í¡×µã¤±¤ë¼Ì¿¿¡õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÄLUNA SEA¡¦¿¿Ìð¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ
¡¡LUNA SEA¤Ï11·î8Æü¡¢9Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë9¡Á11¤Ë¤Æ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØLUNATIC FEST.2025¡Ù¤ò³«ºÅ¡£RYUICHI¤Ï¹¢¤¬¸Ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¾§¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢²ÏÂ¼Î´°ìÌ¾µÁ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ØRyuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03¡Ù¤Î°ñ¾ë¸ø±é¡Ê11·î14Æü¡Ë¤ª¤è¤Ó¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Ê11·î18Æü¡¦19Æü¡Ë¤ÎÃæ»ß¡¦±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ®ÉÂÃæ¤Ê¤¬¤é¤â¡ØLUNATIC FEST.2025¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¿¿Ìð¤Ï¡¢13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¥¸¥å¥ó¥¸¡£°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤ÆËÜµ¤¤ÇLUNA SEA¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿½ß»Î¡ÊSIAM SHADE¡Ë¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ´¤Á¤ã¤ó²¶¤¿¤Á´èÄ¥¤Ã¤Æ´°àú¤Ë¼£¤½¤¦¤Í¡×¤ÈRYUICHI¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢RYUICHI¤Ï¡Ö´°Á´Éü³è¤Þ¤Ç¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤ÆÊÖ¿®¤·¡¢¿¿Ìð¤â¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¸ß¤¤¤Î²óÉü¤ò´ê¤¤¹ç¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢RYUICHI¤µ¤ó¡¢²÷Éü¤ò¿´¤è¤êµ§¤ê´ê¤¤¡¢Éü³è¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤ÎÍ¦»Ñ¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤¿5¿Í¤ÎLUNA SEA¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¹ç¤¦LUNA SEA¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´õË¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
