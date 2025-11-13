自分に自信がある男性は魅力的ですが、プライドが高いだけの男性には要注意。そういう人は女性を見下したり値踏みするかのような発言をしたりする可能性が高いため、付き合うとストレスを感じるでしょう。今回は、彼女に点数をつける学歴主義な最低男の話をご紹介いたします。

女性に点数をつける男

「ある日突然、彼女にフラれてしまいました。別れ際になにやら俺に対して文句をワーワー言ってきたけど、正直意味がわからないしフラれたことも納得がいかなかったですね。

俺は高学歴のエリートだけど、妥協してFラン出身の彼女と付き合ってあげてたというのに……。彼女に点数をつけるなら、頑張って65点ってとこかな。

その程度の女にフラれたことにイライラしていたら、同僚に『お前まだ女性に点数とかつけてんの？』と言われました。同僚は最近結婚して子どもが産まれたんです。独身の頃は俺と同類だったのに、子どもが産まれたらガラッと人が変わってしまって、こんなことを言うもんだから驚きましたね。ただ、その後も自分のスタンスを変えずにいたら、気づけば職場で独身なのは俺だけ。

今はマッチングアプリや結婚相談所を利用して出会いを求めてるけど、この性格は今さら変えることもできず、このまま一生独身を貫いたほうがいいのかも……」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 女性に点数をつけるなんて、自分は何様のつもりなのでしょうか……。本気で心を入れかえない限り、愛してくれるパートナーには出会えないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。