昨年4月から休職中だったテレビ朝日の森川夕貴アナウンサー（30）が13日、インスタグラムを更新。出産を告白した。

子供を抱える写真を公開し「ご無沙汰しております。しばらくお休みをいただいておりましたが、明日からABEMAの新番組『わたしとニュース』の金曜日を担当することになりました」と書き出した。

その上で「お休み中に出産し 新米かーさんとして 日々てんてこ舞いな毎日を送っております」と出産を告白。「明日のテーマは、私自身も本当に本当に

苦しめられた『つわり』について。3ヶ月寝たきり点滴生活で7キロ減。もう！このつわりめ！！という妊娠生活だったのですが…」と記述。「辛いつわりって我慢するしかないの？をテーマに ハーバード大学医学部准教授・内田舞さんを ゲストにお迎えしてお話をしていきます。明日お昼12時からこちらで視聴できます」とURLを公開した。

森川アナは、上智大外国語学部卒業後、16年にテレビ朝日入社し「サンデーステーション」「報道ステーション」「スーパーJチャンネル」などに出演してきた。21年5月に一般男性と結婚。相手男性は、一部報道で医師と報じられている。昨年4月からは「夫の赴任先に帯同するため」と休職を発表。自身のSNSで米国シアトルでの新生活が始まったと投稿していた。