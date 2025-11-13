森保Jが豊田スでガーナ戦前日練習、鎌田別メニューで25人参加…初招集FW後藤啓介が金髪→黒髪で登場
日本代表は13日、キリンチャレンジカップ・ガーナ戦(14日・豊田ス)の前日練習を試合会場の豊田スタジアムで行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、合流当初から別メニュー調整が続くMF鎌田大地(クリスタル・パレス)を除いた25人が参加。ランニングやボール回しでウォーミングアップしていた。
チームは12日まで千葉市内でトレーニングを行っており、13日午後に愛知入り。JFA広報担当者によると、疲労が考慮されて別メニュー調整が続いている鎌田もチームに帯同しているという。所属先ではプレミアリーグ、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、2つの国内カップ戦の連戦が続いており、今後も同様の日程が続く予定で、今回のシリーズはボリビア戦(18日・国立)に照準を合わせる形になりそうだ。
この日の練習では、前日まで金髪姿だった初招集の20歳FW後藤啓介(シントトロイデン)が黒髪になって登場。地元・浜松市に近い豊田スタジアムで心機一転、新たな装いでA代表デビューを狙う構えだ。
(取材・文 竹内達也)
チームは12日まで千葉市内でトレーニングを行っており、13日午後に愛知入り。JFA広報担当者によると、疲労が考慮されて別メニュー調整が続いている鎌田もチームに帯同しているという。所属先ではプレミアリーグ、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、2つの国内カップ戦の連戦が続いており、今後も同様の日程が続く予定で、今回のシリーズはボリビア戦(18日・国立)に照準を合わせる形になりそうだ。
この日の練習では、前日まで金髪姿だった初招集の20歳FW後藤啓介(シントトロイデン)が黒髪になって登場。地元・浜松市に近い豊田スタジアムで心機一転、新たな装いでA代表デビューを狙う構えだ。
黒髪姿で登場したFW後藤啓介(シントトロイデン)
練習前に話し込む森保一監督と名波浩コーチ
(取材・文 竹内達也)