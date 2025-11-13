上白石萌音が、2026年2月25日にリリースするニューアルバム『texte』（読み：テキスト）のジャケット写真と収録楽曲を公開した。

今作は、10周年イヤー初のリリース作品として、デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲。映像作品にまつわる楽曲のカバーとオリジナル曲を織り交ぜ、新たに制作するアルバムとなる。

ジャケット写真は、デビュー作品を撮影した同じスタジオで同じカメラマンにより撮影された写真を元に、イラストレーター 加藤大により描かれたもので、デビュー作へのオマージュを感じさせるアートワークに。

今作には、上白石が主人公の1人を演じたNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』の主題歌「アルデバラン」のカバーや、小林武史の新たなプロデュースによりレコーディングされた「Swallowtail Butterfly～あいのうた～」、12月5日公開の映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』の主題歌で、作詞をキヨサク（MONGOL800）が手がけたオリジナル楽曲「奇跡のようなこと」などを収録。さらに、上白石の歌手デビュー曲「なんでもないや (movie ver.)」のカバーも、アレンジを新たに再収録される。

また、初回限定盤の特典DVDには、10年前に初ライブを行った会場 青山 月見ル君想フにて開催された配信ライブ『Mone Kamishiraishi Special Live 105』と、当日のメイキング映像を収録。加えて、初回限定盤と通常盤の初回プレスには、応募抽選用シリアルナンバーも特典として封入される。応募詳細に関しては、追ってアナウンス予定だ。

さらに、ワンマンライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》』の詳細も発表された。同ライブは、2026年3月21日、22日に神戸、3月29日に横浜で開催される。

なお、今作の収録曲「奇跡のようなこと」は、11月26日に先行配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）