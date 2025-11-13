11月11日、コスプレイヤーとして活動し、グラビアなどでも存在感を放つ、えなこがXを更新した。《今日はCM撮影に行ってきました〜! どんな衣装なのか予想してみてね》と投稿し、撮影現場での1枚を添えてフォロワーに呼びかけた。

写真では、本人の顔と足だけが見えており、そのほかの体の部分や衣装は、シルバーのラメ加工で大胆に隠されている。この“見せない加工”がかえって想像をかき立て、SNSでは大きな話題となった。投稿から数時間で200を超えるコメントがつくなど、反響の大きさがうかがえる。

Xでは、

《これボカシじゃなくて衣装だと思って小林幸子さんのコスプレかと思った》

《振袖っぽい、お正月のCMかな》

《衣装も体も髪も隠してるのにかわいいってどういうこと》

と、加工への驚き、どんな衣装なのかへの推理、本人のかわいさへの賛辞などが入り乱れた状態になっている。

「投稿写真は、スタジオ撮影の終了直後と思われるもので、花束を手にしたえなこさんが微笑んでいます。髪型までキラキラのシルバーの加工で覆われており、その大きなシルエットが“豪華なかぶりもの”のようにも見えるため、『NHK紅白歌合戦』で小林幸子さんが着用してきた、豪華な衣装を連想した人も多くみられました。年末が近づくタイミングというのも、そこにつながったのでしょう」（芸能ジャーナリスト）

現時点では、CMの内容も、衣装の正体も明かされていない。ファンの間では「振袖」「猫耳」などさまざまな予想が飛びかっている。加工されたラメの形状が着物の袖にも見えたことから、「年末年始のCMでは」と推測する声も出ており、盛り上がりを見せている。

“隠した投稿”だけでここまで注目が集まるのは、えなこの影響力の大きさゆえだと語るのは芸能プロ関係者だ。

「えなこさんは、中学生時代に趣味でコスプレを始め、その高い再現度と表現力で人気を獲得してきました。撮影会があるとなれば、数千人単位でファンが集まるほどの人気です。いまでは“日本一のコスプレイヤー”として幅広い層に支持され、アニメや漫画だけでなく、ディズニープリンセスやゲームキャラ、さらにはオリジナル衣装まで幅広く披露しています。フォロワーは『次は何を見せてくれるのか』とつねに期待していますから、今回のように“隠された”ことが注目を集めるのは自然な現象です」

えなこがどのような“サプライズ”を仕掛けてくるのか、ファンだけでなく業界関係者からも期待が高まっているようだ。