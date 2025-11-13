ÅÄÃæ²ê°á¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¡Ö»ä¡¢Êì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ²ê°á¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤â¸ø³«¤·¤¿ÅÄÃæ²ê°á
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ëÂÎÄ´¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ªÊ¢¤¬°¦¤ª¤·¤¯¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤ÆÌÀÆü11/14È¯Çä¤Î¡Ö¸å´ü¤Î¤¿¤Þ¤´¥¯¥é¥Ö Åß¹æ¡×¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÇ¥¿±8¥ö·î¤Î¤ªÊ¢¤¬¡¢¤â¤¦²û¤«¤·¤¤¡£²æ¤¬»Ò¤È2¿Í¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ì¤¿»ö¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£À§Èó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê(»ä¡¢Êì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹))¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2000Ç¯1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥È¥Ê¥Ø¥Î¥Ù¥ë¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·ÊÆ»ÐËå¤Î¤Õ¤¿¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥ê¥³¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡Ö²ÖÂ«¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤â¸ø³«¤·¤¿ÅÄÃæ²ê°á
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ëÂÎÄ´¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ªÊ¢¤¬°¦¤ª¤·¤¯¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤ÆÌÀÆü11/14È¯Çä¤Î¡Ö¸å´ü¤Î¤¿¤Þ¤´¥¯¥é¥Ö Åß¹æ¡×¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÇ¥¿±8¥ö·î¤Î¤ªÊ¢¤¬¡¢¤â¤¦²û¤«¤·¤¤¡£²æ¤¬»Ò¤È2¿Í¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ì¤¿»ö¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£À§Èó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê(»ä¡¢Êì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹))¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2000Ç¯1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥È¥Ê¥Ø¥Î¥Ù¥ë¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·ÊÆ»ÐËå¤Î¤Õ¤¿¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥ê¥³¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡Ö²ÖÂ«¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£