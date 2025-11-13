トスネット、前期配当を4円増額修正

トスネット <4754> [東証Ｓ] が11月13日大引け後(19:15)に配当修正を発表。25年9月期の期末一括配当を従来計画の33円→37円(前の期は33円)に増額修正した。



当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。また、将来の事業展開および経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。当期の業績および市場の動向を総合的に勘案した結果、前回予想の期末配当1株当たり33円00銭を、1株当たり37円00銭に修正し、増配することといたしました。

